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Стало известно, кто войдет в штаб Рахимова в «Уфе»

22:25
Рашид Рахимов. Фото Мурад Бацуев, -
Рашид Рахимов. Фото Мурад Бацуев, -
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что в тренерский штаб нового главного тренера клуба Рашида Рахимова войдет Эдуардо Докампо. Еще один помощник приедет из Германии.

— Одним из помощников Рашида Рахимова будет Эдуардо Докампо, — цитирует Sport24 Мурзагулова. — Сейчас решаем вопрос с его рабочей визой. В сложившейся ситуации с коронавирусом есть некоторые трудности по оформлению визы. Но они есть сейчас у всех. Второй помощник будет из Германии, он будет отвечать за физподготовку. Надеемся, что они прилетят в Россию на следующей неделе.

Докампо ранее работал в штабах «Атлетика», «Рубина», сборной Белоруссии, катарского «Аль-Ахли», киевского «Динамо», а в первой половине прошлого сезона формально числился главным тренером «Рубина» из-за отсутствия необходимой лицензии у Романа Шаронова.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-10-14-v-ufe-podtverdili-chto-dokampo-voydet-v-shtab-rakhimova-vtoroy-pomoshchnik-budet-iz-germanii

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