Стало известно, когда защитник ЦСКА Дивеев вернется в общую группу

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о восстановлении игрока.

«Так и есть, зимой Игорь вернется в общую группу, все правильно. Отправляется на сборы вместе с ЦСКА. Появится на поле во второй части сезона? Если все будет по плану, то да», — сказал Еремин «СЭ».

23-летний защитник в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1) получил перелом большеберцовой кости.

В нынешнем сезоне Дивеев успел провести за ЦСКА 12 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.