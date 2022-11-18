Агент Дивеева объяснил, почему ЦСКА начал переговоры о продлении контракта с игроком

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин рассказал о ходе переговоров с клубом о продлении контракта с 23-летним футболистом.

«Игрок не может быть инициатором продления. В любом случае клуб является инициатором. У Игоря еще полтора года контракта. Почему сейчас ведутся переговоры? У клубов разные селекционные стратегии. Это правильно — загодя заниматься подобными вопросами. Готов ли Игорь еще несколько лет выступать за ЦСКА? Вы же понимаете, что история многосторонняя. Все будет зависеть от результатов переговоров», — сказал Еремин «СЭ».

Он также отметил, что футболист хочет продолжать выступать за ЦСКА.

Дивеев играет в московском клубе с 2019 года. За это время он провел 86 матчей за команду, забив 6 голов. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года.