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Сегодня, 12:36

Агент Дивеева объяснил, почему ЦСКА начал переговоры о продлении контракта с игроком

Артем Бухаев
Корреспондент
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Игорь Дивеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин рассказал о ходе переговоров с клубом о продлении контракта с 23-летним футболистом.

«Игрок не может быть инициатором продления. В любом случае клуб является инициатором. У Игоря еще полтора года контракта. Почему сейчас ведутся переговоры? У клубов разные селекционные стратегии. Это правильно — загодя заниматься подобными вопросами. Готов ли Игорь еще несколько лет выступать за ЦСКА? Вы же понимаете, что история многосторонняя. Все будет зависеть от результатов переговоров», — сказал Еремин «СЭ».

Он также отметил, что футболист хочет продолжать выступать за ЦСКА.

Дивеев играет в московском клубе с 2019 года. За это время он провел 86 матчей за команду, забив 6 голов. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года.

Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
5
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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