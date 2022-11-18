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Сегодня, 13:53

Президент «Оренбурга» заявил о намерении клуба продлить контракт с Личкой

Артем Бухаев
Корреспондент
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Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к главному тренеру оренбургской команды Марцелу Личке.

«В планы «Оренбурга» смена тренера не входит. У Марцела Лички контракт. Кроме того, мы думаем о продлении этого контракта на дальнейшие перспективы», — сказал Еремякин «СЭ».

По информации «СЭ», сейчас Личка — единственный кандидат, которого в «Краснодаре» рассматривают в качестве возможной замены Александру Сторожуку.

В матче 17-го тура РПЛ «Оренбург» на своем поле разгромил «Краснодар» — 5:1. Оренбуржцы идут на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками в 17 матчах. «Краснодар» идет на восьмой строчке с 25 очками и уступает «Оренбургу» по дополнительным показателям.

ФК Оренбург
Марцел Личка
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 - : -
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Филипе Силва Малком

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