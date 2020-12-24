Стало известно, когда ЦСКА выйдет из отпуска
ЦСКА выйдет из отпуска 17 января, сообщает официальный сайт столичного клуба. Предсезонные сборы пройдут в испанском Кампоаморе.
Накануне вылета игроки пройдут медосмотр, а вся команда, включая тренерский штаб и персонал — тестирование на коронавирус.
Московские армейцы занимают второе место в Тинькофф российской премьер-лиге. В активе у команды 37 очков в 19 матчах. У лидирующего «Зенита» 41 очко.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyydut-iz-otpuska-17-yanvarya/
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