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Стало известно, когда ЦСКА выйдет из отпуска

ЦСКА проведет сбор в Кампоаморе. Фото ПФК ЦСКА.
ЦСКА проведет сбор в Кампоаморе. Фото ПФК ЦСКА.
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ЦСКА выйдет из отпуска 17 января, сообщает официальный сайт столичного клуба. Предсезонные сборы пройдут в испанском Кампоаморе.

Накануне вылета игроки пройдут медосмотр, а вся команда, включая тренерский штаб и персонал — тестирование на коронавирус.

Московские армейцы занимают второе место в Тинькофф российской премьер-лиге. В активе у команды 37 очков в 19 матчах. У лидирующего «Зенита» 41 очко.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyydut-iz-otpuska-17-yanvarya/

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