Полузащитник «Зенита» Вендел пропустит около 40 дней из-за травмы колена

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел пропустит около 40 дней из-за повреждения, полученного в матче 4-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

По данным журналиста Вене Касангранде, бразилец не будет выходить на поле около полутора месяцев из-за растяжения связок коленного сустава.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл в 6 встречах, в которых забил 1 гол и отдал 8 результативных передач.

В ближайшем матче «Зенит» сыграет в гостях против «Рубина» 14 августа.