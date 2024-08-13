Караваев вспомнил, как Слуцкий напихал ему в «Витессе»: «Голландцы сидят в шоке»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» рассказал о периоде выступлений за нидерландский «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого.

«Мне больше всего запомнилась история, когда я играл у него в «Витессе». В матче с «Фейеноордом» в чемпионате Нидерландов меня жестко отвозили в первом тайме, Слуцкий в перерыве залетает в раздевалку и давай на меня орать на русском языке. Голландцы сидят в шоке, никогда таким Викторовича не видели. В общем, напихал мне. Выходим на вторые 45 минут, меня не меняют, я «стреляю» в штрафную — мы забиваем. Поворачиваюсь в его сторону и начинаю махать кулаком. На следующий день после игры мне приходит сообщение о вызове в сборную. Кажется, тогда только второй раз Черчесов меня вызвал. Спустя 30 минут смска от Слуцкого: «Вот видишь, что мой крик животворящий делает!» — сказал Караваев «СЭ».

Леонид Слуцкий тренировал «Витесс» с 2018 по 2019 год. В этот же период за команду выступал Вячеслав Караваев.