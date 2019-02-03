23:00 3 февраля | Футбол — РПЛ

Стали известны соперники "Ростова" на сборе в Марбелье

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В понедельник "Ростов" отправится в Марбелью на третий сбор. Как сообщает официальный Твиттер "дончан", в Испании клуб проведет четыре контрольных матча.

8 февраля "Ростов" сыграет с "Эстерсундом", 12 февраля - с "Волеренгой", 17 февраля - с "Лиллестремом", 18 февраля - с "Вентспилсом".

"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 24 очка после 17 туров.

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