Стали известны соперники "Ростова" на сборе в Марбелье

В понедельник "Ростов" отправится в Марбелью на третий сбор. Как сообщает официальный Твиттер "дончан", в Испании клуб проведет четыре контрольных матча.

8 февраля "Ростов" сыграет с "Эстерсундом", 12 февраля - с "Волеренгой", 17 февраля - с "Лиллестремом", 18 февраля - с "Вентспилсом".

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Завтра утром "Ростов" отправится в испанскую Марбелью на третий зимний сбор.



Планируется, что желто-синие проведут четыре контрольных матча. pic.twitter.com/xyclLYrc08 – Football Club Rostov (@rostovfc) 3 февраля 2019 г.

"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 24 очка после 17 туров.

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