«Таких условий в стране почти нет». «Центральный» стадион в Казани сохранил вид на кремль и приобрел консульство Чечни

Глава казанского спорта рассказал о том, как Игры БРИКС вдохнули в легендарный объект новую жизнь.

«Центральный» стадион в Казани — настоящая легенда. Здесь проходил турнир по легкой атлетике в рамках Универсиады-2013, где выступали такие мировые звезды, как Дарья Клишина и Юлия Зарипова. Матчи футбольной Лиги чемпионов, например с «Барселоной» времен Гвардиолы. Причем по итогам двух игр в Казани команда из испанской Каталонии так и не смогла победить и забила в ворота Сергея Рыжикова только один мяч. Без побед уезжали с «Центрального» и «Интер» с «Челси» и «Тоттенхэмом». Казанцы до сих пор вспоминают стадион добрым словом — во многом из-за уникального вида на местный кремль с главной трибуны.

Некогда главная футбольная арена Казани сейчас служит прежде всего запасным футбольным полем для «Рубина» и стадионом для дублирующих команд, таких как «Рубин-2», и молодежных составов «Рубина». Кроме того, на стадионе регулярно проходят соревнования по легкой атлетике. Только вот еще год назад состояние у построенного в 1960 году стадиона было печальным. Помогли Игры БРИКС, в рамках подготовки к соревнованиям организовали масштабную реконструкцию. Подробнее о ней в интервью «СЭ» рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани Линар Гарипов.

Сократили количество зрительских мест, но сделали стадион комфортнее

— Вероятно, главным инфраструктурным наследием Игр БРИКС будет обновление «Центрального» стадиона?

— На самом деле долгожданное обновление. Помимо косметических работ, фасада, которые сразу бросаются в глаза, было закрыто много невидимых на первый взгляд задач. Полностью обновлена гидроизоляция, новые трибуны, инженерные сети подлатали, провели ревизию всех конструкций, потому что стадион состоит из балок в несколько сечений и где-то уже подошло время их замены. Фундамент самого стадиона при этом очень крепкий.

Заменили легкоатлетические дорожки и медиаэкраны — предыдущие явно уже устарели, они были пиксельными, со строчной информацией. Освещение стадиона довели до всех нормативов всех международных стандартов для телетрансляции по всем регламентам. Кроме того, изменили конструкцию чаши, количество посадочных мест. Это сделали, чтобы зрителю было комфортнее. Раньше все-таки расстояние между сидениями было тесным. Мы сделали арену более просторной, пожертвовали количеством посадочных мест в пользу удобства.

Стадион «Центральный» до реконструкции в 2023 году. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Раньше стадион вмещал примерно 25 тысяч зрителей, верно?

— Все так, была арена на 25 тысяч человек. Сейчас у нас вместимость 14 900. Это на самом деле достаточно для текущих задач «Центрального». Вместимость соответствует всем регламентам, стадион продолжает оставаться запасным футбольным полем для премьер-лиги у казанского «Рубина».

— То есть арена проходит нормативы РПЛ?

— Да, мы с коллегами из РПЛ прорабатывали все эти моменты. К тому же на этом стадионе не только «Рубин» играл. Здесь уже запланированы на это лето сборы команды «Крылья Советов», они у нас будут регулярно. На «Центральном» уже точно собирается играть «Рубин-2», прорабатывается вопрос, чтобы и наша новая команда «Сокол» здесь играла. Поэтому стадион у нас постоянно используется. В следующем году здесь пройдет чемпионат страны по легкой атлетике.

— С уменьшением вместимости стадион не потерял в своей значимости?

— Нет. Мы получили удобный, компактный стадион, который в любом случае вмещает приличное количество людей. И для телекартинки будет ощущение заполняемости стадиона при меньшем числе зрителей.

— 25 тысяч для «Центрального» закладывали во времена, когда еще не существовало «Ак Барс Арены». Ключевые события теперь проходят там.

— Домашний стадион «Рубина» — это, конечно, «Ак Барс Арена», спору нет. Но иметь второй стадион также полезно, к тому же его уникальность в том, что здесь в двух шагах легкоатлетический манеж. Беговые дорожки как на самом стадионе, так и в манеже — это уникальное сочетание, как говорят спортсмены, дорогого стоит. Разве что в Краснодаре еще такая инфраструктура у нас в стране. Это уровень Олимпиады, любые соревнования здесь можно проводить спокойно.

Стадион «Центральный» после реконструкции. Фото «СЭ»

— Отдельный плюс, что сохранилась легкоатлетическая функция стадиона? «Лужники» в Москве, к примеру, эту возможность после реконструкции потеряли.

— Сохранение универсальности стадиона было для нас одним из приоритетов, мы не хотели превращать его в исключительно футбольный профиль. К тому же здесь что только не проходит, мы и в регби здесь играли, и Лигу чемпионов принимали. Универсиада проходила, чемпионаты России несколько раз, сейчас вот Игры БРИКС. Так что универсализм важен.

— Не было мыслей сделать крышу над всеми трибунами, либо было важно сохранить открыточный вид на кремль?

— Конструкцию крыши мы не меняли, все-таки это фишка стадиона. Поменяли кровлю крыши, цветовые решения. Был дизайн-код в одном стиле с мечетью Кул-Шариф, белыми стенами Казанского кремля, прорабатывали все детально с Институтом развития города. С высоты птичьего полета видно, как здорово сочетаются теперь у нас стадион, манеж, ансамбль кремля, это бирюзовые и белые цвета.

Фото «СЭ»

Полноценного ремонта на стадионе не было уже 20 лет

— В целом вы довольны качеством проведенных работ?

— Всегда есть еще что улучшить, где подлатать. Основной задачей было подготовить всю инфраструктуру к Играм БРИКС. Здесь задача выполнена, а вот уже по их завершении мы садимся со строителями и делаем выводы, проводим работу над ошибками. Все-таки есть нюансы, которые мы со стороны города хотели бы переделать, доделать, пересмотреть.

— Спортсмены жаловались на заплатки на легкоатлетических дорожках. Это нормально, с учетом того, что их установили месяц назад?

— Это нормально, поскольку они как раз новые, у нас были очень сжатые сроки. Но в любом случае есть гарантийные обязательства подрядчика, они никуда не делись, будем обращаться. Ничего критичного не заметили, но по отдельным нюансам с ними поработаем.

— Стадион имеет давнюю историю. Когда именно он был открыт?

— В 1960 году.

— На текущий момент что-то от оригинального стадиона осталось? Потому что это ведь уже не первая масштабная реконструкция «Центрального».

— Последняя была в 2006 году, тогда увеличили вместимость. И это был, по сути, первый и последний капитальный ремонт здесь.

— Неужели перед Универсиадой никакие работы не проводились?

— Были произведены базовые инженерные работы, где-то по предписаниям противопожарной безопасности, опять же в плановом порядке заменили легкоатлетические дорожки. Но глобального изменения в конструкции, с гидроизоляцией инженерной сети — такого не было. 20 лет для сетей — серьезный срок, время подошло для масштабных работ. И сегодня можно сказать, что город получил обновленный «Центральный». И я думаю, что он еще долго будет служить на благо Татарстана, Казани и России. Условия для спортсменов, опять же, уникальные.

— И все же, хоть что-то от оригинального советского стадиона еще осталось как память истории?

— Столько раз перестраивали, поэтому разве что фундамент и часть стен. А также память людей. Есть фотографии с реконструкции 2006 года, где четко видна разница при наращивании новых трибун. Вообще мы планируем здесь открыть небольшой музей стадиона, там будут ретро-экспонаты, предметы памяти. Здесь же разные крупные события проводились, парады, международные выставки. Стадион с богатой историей.

Фото «СЭ»

Спортивный кластер в центре — визитная карточка Казани

— Крытый волейбольный зал сохранился? Здесь же была ДЮСШ «Юность», кузница кадров в том числе и для команды «Зенит-Казань».

— Разумеется, эта школа — тоже наша гордость. Тут не только волейбол, наш абсолютный чемпион в спортивной гимнастике, чемпион Игр БРИКС Даниел Маринов воспитанник этой спортшколы. Казанская гордость, так что это спортивная школа номер один по спортивной гимнастике в регионе, с большими традициями. Как и спортшкола по волейболу, где подготовили много сильных спортсменов. Разумеется, сильная секция и, собственно, по легкой атлетике, которая круглый год воспитывает молодых чемпионов. Благо есть крытый манеж.

— Сейчас модно искать для стадионов альтернативные функции вне спорта, чтобы использовать их непрерывно. Какие здесь есть функции для бизнеса?

— Практически вся внешняя площадь по периметру будет отдаваться под различную торговлю. Уже открываются магазины, кафе, заходят прежние арендаторы, приходят и новые. Это важный источник внебюджетного финансирования, чтобы содержать и эксплуатировать данный стадион. Частично, конечно, бюджетные вливания в него осуществляются, но уже большая часть идет из внебюджетных средств.

— Как я заметил, появляются даже объекты дипломатического функционала?

— Готовится к открытию на территории стадиона официальное представительство Чеченской Республики в Татарстане. И такое у нас имеет место.

Фото «СЭ»

— Получается, спорт объединяет народы?

— Все так, объединяет. Здесь вообще много разных историй можно придумать. В нашем видении, конечно, на первый план выходит различный бизнес, связанный со спортом. Есть мечта увидеть здесь некую аллею спорта, чтобы все крупные спортивные магазины были в одном месте. Но здесь уже каждая коммерческая структура сама выбирает себе выгодную и удобную площадь в городе.

— Есть мнение, что «Центральный» стадион прямо в центре города в двух шагах от кремля — это неразумная трата «золотой» земли. Обсуждались даже варианты генплана, где его сносят вместе с манежем и Дворцом спорта. Спортивный кластер в самом центре — это плюс?

— Разумеется, плюс. Эти три объекта — наши три кита, которые сразу говорят, что мы спортивная столица, которые привели нас в большой спорт. Сразу же с ходу показывает масштаб спортивной инфраструктуры Казани. Центр — визитная карточка любого города. И у нас прямо под кремлем не торгово-развлекательный центр, а стадион. Это говорит о ценностях города, к тому же здесь удобная транспортная инфраструктура, зрителям удобно добираться. Так что арена в этом месте нужна, и она еще впишет новые важные страницы в свою историю.