Нападающий «Локомотива» Федор Смолов перешел в «Сельту». Он будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года.

— Доказанная на деле способность забивать, впечатляющее количество передач, опыт, талант, — дана форварду характеристика на официальном сайте «Сельты». — Федор Смолов выделяется, прежде всего, легкостью, с которой он забивает голы. У российского нападающего отличное видение игры, что позволяет ему каждый сезон делать результативные передачи пачками.