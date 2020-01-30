«Способность забивать, впечатляющее количество передач, опыт, талант». «Сельта» — о Смолове
21:11
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов перешел в «Сельту». Он будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года.
— Доказанная на деле способность забивать, впечатляющее количество передач, опыт, талант, — дана форварду характеристика на официальном сайте «Сельты». — Федор Смолов выделяется, прежде всего, легкостью, с которой он забивает голы. У российского нападающего отличное видение игры, что позволяет ему каждый сезон делать результативные передачи пачками.
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