Спортивный юрист – о потасовке фанатов "Спартака" с ОМОН: "Налицо явное превышение полномочий"

Спортивный юрист Артем Пацев прокомментировал "СЭ" вчерашний инцидент с участием фанатов "Спартака" и правоохранительных органов после матча 2-го тура РПЛ против "Ростова" (2:2).

Болельщики долго не могли покинуть стадион после окончания матча. Позже появилась видеозапись, на которой фанатов окружил ОМОН. Сотрудники применили дубинки и электрошокеры.

– Это, конечно же, безобразие, – сказал Пацев. – В праве такое называется "эксцесс исполнителя", когда поручено правомерное действие, к примеру, задержать владельца пиротехники, но происходят вчерашние события. Тут явное превышение полномочий. Я не знаком с какими-то подробностями, но если произошло действительно так, как говорите вы и нет других обстоятельств, которые с юридической точки зрения являются существенными, то должно быть проведено внутреннее расследование в подразделениях МВД и должны быть выявлены виновники.

– Можно привлечь к ответственности людей, которые организовывали матч и омоновцев, избивших болельщиков дубинками?

– В таких ситуациях обычно проводят расследование и выявляют не только конкретных виновников, которые допустили правонарушение. Если в ходе расследования установлено, что сложились условия, при котором сотрудники ОМОН вынуждены были действовать жестко, то есть были нарушены нормы выпуска людей из секторов или еще какие-то процедурные вещи, то конечно могут привлечь и организаторов. Как правило, в подобных случаях виноват не только тот, кто занес дубинку над ребенком, но и кто создал условия для того, чтобы совершать такие нарушения, тот самый "эксцесс исполнителя".

– То есть "Ростов", который организовывал работу с болельщиками?

– Перед каждым матчем проводится совещания по безопасности. Выступать организаторами могут различные структуры. Очень много привходящих. Тщательное и объективное расследование может выявить истинную картину и уже тогда, исходя не из предположений, а из фактов, надо выяснять был ли кто-то виноват и кто именно.

– Зачем ОМОНу врываться в толпу и без разбора махать дубинками?

– У полиции достаточно много полномочий. Есть меры, которые необходимо применять при задержании преступника. У нас в Уголовном кодексе установлен ряд обстоятельств, исключающих преступность деяний, задержание преступника в том числе. Грубо говоря, преследуя правонарушителя, полицейский может остановить чужую машину и выкинуть водителя из салона. Формально он совершает угон, но это происходит при задержании правонарушителя.

Всегда взвешивается баланс интересов. Если в стремлении задержать мелкого вора в погоне гробятся несколько автомобилей высокой стоимости – это явное превышение пределов необходимости. Так же и тут. Предполагаю, что сотрудники ОМОН получили приказ задержать нарушителя, но стоило ли причинять вред законным интересам третьих лиц или можно было действовать более спокойными методами? Это в рамках расследования и выясняется. Кто отдал приказ, каким он был, кого задерживали, за какое правонарушение и какие меры были предприняты. Если они явно превышали баланс, то тех исполнителей, которые допустили эксцесс, должны наказать. (Арман Мкртчян)