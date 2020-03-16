Спортивный врач: «Чемпионат нужно прервать, игроков распустить по домам»

Бывший врач сборных СССР и России Зураб Орджоникидзе — о распространении коронавирусав России и отмене матчей РПЛ.

— Судя по тому, что творится в мире, и тому, что вирус уже дошел и до нас, пора принимать превентивные меры. Я приостановил бы чемпионат. И дело не только в болельщиках. Сам тренировочный процесс игроков несет в себе опасность. Футбол — контактный и травматичный вид спорта. Есть опасность заболеть? Безусловно. Тогда зачем рисковать?

— Не все не понимают, зачем нужно отменять массовые мероприятия, так как по последним данным в России заболели 93 человека.

— Секундочку. Короновирус развивается, разносится в геометрической прогрессии! Сегодня 93, а завтра, не дай Бог... Это как взрыв атомной бомбы. В Италии сначала не придавали этой проблеме должного значения. И сколько теперь смертей? Опасно!

— Если чемпионат прервут, что делать командам? Продолжать тренироваться или распустить игроков по домам?

— А что важнее? Набрать форму или не заболеть? Зачем себя нагружать, тренироваться? Для чего? А если ты заболеешь при контакте с одноклубником? Я могу дать совет: переждите. Приведу вам один пример. Как-то на сборе команды приходит тренер и говорит: на улице ужасная погода, давайте заниматься в номерах, в гостинице — отжиматься, качать пресс и так далее. Так нужно поступить и в ситуации с коронавирусом.

Сейчас все футболисты профессионалы, зарплаты большие. Сомневаюсь, что кто-то ляжет дома на диван и будет пить пиво. Такого не произойдет.

— Если чемпионат приостановят на два месяца, сколько времени потом потребуется игрокам для набора формы?

— Профессионал не запустит себя за два месяца. Его жизнь продолжится по определенному распорядку. Мы же не говорим про травму. Игрок просто будет сидеть дома, нагружать себя по мере возможности, иногда выходить на улицу, совершать пробежки.

— В Италии чемпионат должен возобновиться в начале мая. На какой срок затянется пауза у нас?

— Сложно прогнозировать. По идее, многие у нас уже переболели коронавирусом. Просто они не знают, что это был коронавирус. Ведь это грипп — только в более серьезной форме. Надеюсь, в России коронавирус не дойдет до своего пика. Считаю, наша страна готова к этой проблеме, все нужные тесты закуплены. (Виталий Айрапетов)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

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