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«Она очень умная женщина. Спортивный директор «Спартака» Каттани о Зареме Салиховой»

Спортивный директор «Спартака» Каттани назвал Зарему Салихову очень умной женщиной
Карен Саркисян
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о супруге владельца московского клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Очевидно, что Салихова поддерживает клуб во многом. Когда возникают сложные ситуации лучшего всего просто поговорить с ней. Она очень умная женщина, очень тонко чувствует, очень быстро понимает нюансы, видит приоритеты. И с этой точки зрения ее поддержка очень полезна», — сказал Каттани в программе «Коммент.Шоу» на Youtube.

По его словам, благодаря Салиховой московский клуб продлил контракт с полузащитником Наилем Умяровым.

«Помните, мы говорили про Умярова. Именно благодаря Зареме у него теперь длинный контракт со «Спартаком». Да, просто поверьте мне. Я работал в другой команде и предложил некоторый план. Я уже сталкивался с подобными ситуациями. Я говорил, что если вы приглашаете меня в Москву, то этому игроку нужно продлить договор, это купить. То есть изначально мы разработали стратегию, проанализировали и потом, она была одним из тех, кто помог реализовать наш план», — сказал он.

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 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
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 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
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 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Сочи – Локомотив
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