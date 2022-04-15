«Она очень умная женщина. Спортивный директор «Спартака» Каттани о Зареме Салиховой»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о супруге владельца московского клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Очевидно, что Салихова поддерживает клуб во многом. Когда возникают сложные ситуации лучшего всего просто поговорить с ней. Она очень умная женщина, очень тонко чувствует, очень быстро понимает нюансы, видит приоритеты. И с этой точки зрения ее поддержка очень полезна», — сказал Каттани в программе «Коммент.Шоу» на Youtube.

По его словам, благодаря Салиховой московский клуб продлил контракт с полузащитником Наилем Умяровым.

«Помните, мы говорили про Умярова. Именно благодаря Зареме у него теперь длинный контракт со «Спартаком». Да, просто поверьте мне. Я работал в другой команде и предложил некоторый план. Я уже сталкивался с подобными ситуациями. Я говорил, что если вы приглашаете меня в Москву, то этому игроку нужно продлить договор, это купить. То есть изначально мы разработали стратегию, проанализировали и потом, она была одним из тех, кто помог реализовать наш план», — сказал он.