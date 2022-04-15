Мирзоян: «Легионеры приходили в «Спартак», чтобы играть в еврокубках, но нас туда не допускают»

Мирзоян считает, что легионеры приходили в «Спартак» для того, чтобы играть в еврокубках

Ветеран «Спартака» Александр Мирзоян в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с легионерами в московском клубе.

«Захотят остаться — останутся, если нет, то нет. У них контракты, политическая обстановка не действует на них. Они играют в футбол и показывают, что спорт вне политики. Возможный уход легионеров по окончанию сезона связан со многими факторами: с финансовой стороны в том числе. Да и, наверное, они приходили в «Спартак» для того, чтобы играть в еврокубках, но, к сожалению, «Спартак» не добивается того результата, который давал бы право играть там. И даже если пробились на сегодняшний день, то нас туда не допускают.

Поэтому сделают так, как в «Краснодаре»: соберутся и уедут. Легионеры оставили «Краснодар», но не думаю, что к ним там плохо относились. Нормально относились. Но у каждого свое виденье, свое понятие по жизни. По мне, нормальные ребята оказались. Если тренер останется, то для него будет обширное поле деятельности — поработать с нашими футболистами, понять чем мы дышим", — сказал Мирзоян корреспонденту «СЭ» Сардаряну Алексею.

Ранее, 15 апреля, бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие сообщил, что легионеры договорились остаться играть в московском клубе как минимум до конца сезона.

Красно-белые с 30 очками занимают девятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.