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Сегодня, 15:24

Защитник Виктор Мелехин заключил новый контракт с «Ростовом»

Виктория Кравченко
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Защитник Виктор Мелехин подписал новый контракт с «Ростовом», сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение футболиста с клубом рассчитано на пять лет.

18-летний защитник дебютировал в РПЛ в сезоне-2021/22. На данный момент на его счету 13 матчей за основную команду.

«Ростов» (28) занимает 10-е место в турнирной таблице после 24 туров Тинькофф РПЛ.

Источник: https://t.me/fcrostov_official
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