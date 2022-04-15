Защитник Виктор Мелехин заключил новый контракт с «Ростовом»

Защитник Виктор Мелехин подписал новый контракт с «Ростовом», сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение футболиста с клубом рассчитано на пять лет.

18-летний защитник дебютировал в РПЛ в сезоне-2021/22. На данный момент на его счету 13 матчей за основную команду.

«Ростов» (28) занимает 10-е место в турнирной таблице после 24 туров Тинькофф РПЛ.