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Арбитр — рекордсмен чемпионатов мира Ирматов из Узбекистана высказал свое отношение к ВАР и изменениям в трактовках правил

Узбекский арбитр Ирматов высказал свое отношение к ВАР и изменениям в трактовках правил
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Равшан Ирматов.
Фото Global Look Press

Знаменитый футбольный судья из Узбекистана, рекордсмен чемпионатов мира (11 матчей), а ныне первый вице-президент футбольной ассоциации страны Равшан Ирматов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру высказал свое отношение к ВАР и изменениям в трактовках правил.

— Правила игры каждый год меняются, и этот процесс приходится контролировать. Мне это интересно. А критиковать — не критикую, поскольку знаю, насколько тяжело работать на футбольном поле судьей, когда пульс чуть ли не 200 ударов в минуту и нужно вынести решение, мгновенно проанализировав шесть-семь критериев. Особенно когда играют топовые сборные и цена ошибки невероятно высока. Хорошо сейчас есть ВАР, что очень помогает судьям, у которых появилась возможность исправить ошибку.

— Вы ведь ВАР чуть-чуть застали?

— Да, самое начало. В 2016-м мы впервые стали тестировать ВАР на клубном чемпионате мира в Токио. Тогда еще стоял вопрос, будет или нет использоваться помощь видеоассистентов на ЧМ-2018 в России. После того турнира мы пришли к выводу, что ВАР поможет. Поначалу сложностей было много — тратилось время на просмотр, были недовольны тренеры, футболисты, болельщики. А сейчас на международном уровне чаще всего 30-40 секунд — и все.

— В РПЛ случается гораздо дольше.

— Бывают очень сложные моменты — в одном просмотре нужно проверить несколько факторов: офсайд, фолы в атаке и т. д. Но главное, чтобы было вынесено правильное решение. Потраченные минуты можно добавить в конце игры, но, если судья пропустит ошибку, которая повлияет на исход матча, его долго будут вспоминать.

— А в чемпионате Узбекистана ВАР есть?

— Он работает в 70-80 процентах матчей суперлиги Узбекистана. Это тоже результат, мы начинали с двух-трех игр в туре.

— Все ли вам нравится в изменениях правил, которые постоянно происходят? Например, в нынешней интерпретации игры рукой — когда, допустим, мяч попадает даже в выставленную руку игрока от другой части его тела и это не фол?

- Очень много нюансов, критериев. Увеличивает ли рука объем тела или нет, движение руки в сторону мяча или направление мяча в руку и т. д. По мне, если мяч отлетает от тела в руку — пусть играют дальше, или же если игрок, выбивая мяч из своей штрафной площади, попадает мячом в руку своего же партнера — не считается нарушением.

Равшан Ирматов. «Многие молодые судьи в мире берут пример с Карасева». Интервью Равшана Ирматова, судьи — рекордсмена чемпионатов мира
Футбол
Равшан Ирматов
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