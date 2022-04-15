Арбитр — рекордсмен чемпионатов мира Ирматов из Узбекистана высказал свое отношение к ВАР и изменениям в трактовках правил
Знаменитый футбольный судья из Узбекистана, рекордсмен чемпионатов мира (11 матчей), а ныне первый вице-президент футбольной ассоциации страны Равшан Ирматов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру высказал свое отношение к ВАР и изменениям в трактовках правил.
— Правила игры каждый год меняются, и этот процесс приходится контролировать. Мне это интересно. А критиковать — не критикую, поскольку знаю, насколько тяжело работать на футбольном поле судьей, когда пульс чуть ли не 200 ударов в минуту и нужно вынести решение, мгновенно проанализировав шесть-семь критериев. Особенно когда играют топовые сборные и цена ошибки невероятно высока. Хорошо сейчас есть ВАР, что очень помогает судьям, у которых появилась возможность исправить ошибку.
— Вы ведь ВАР чуть-чуть застали?
— Да, самое начало. В 2016-м мы впервые стали тестировать ВАР на клубном чемпионате мира в Токио. Тогда еще стоял вопрос, будет или нет использоваться помощь видеоассистентов на ЧМ-2018 в России. После того турнира мы пришли к выводу, что ВАР поможет. Поначалу сложностей было много — тратилось время на просмотр, были недовольны тренеры, футболисты, болельщики. А сейчас на международном уровне чаще всего 30-40 секунд — и все.
— В РПЛ случается гораздо дольше.
— Бывают очень сложные моменты — в одном просмотре нужно проверить несколько факторов: офсайд, фолы в атаке и т. д. Но главное, чтобы было вынесено правильное решение. Потраченные минуты можно добавить в конце игры, но, если судья пропустит ошибку, которая повлияет на исход матча, его долго будут вспоминать.
— А в чемпионате Узбекистана ВАР есть?
— Он работает в 70-80 процентах матчей суперлиги Узбекистана. Это тоже результат, мы начинали с двух-трех игр в туре.
— Все ли вам нравится в изменениях правил, которые постоянно происходят? Например, в нынешней интерпретации игры рукой — когда, допустим, мяч попадает даже в выставленную руку игрока от другой части его тела и это не фол?
- Очень много нюансов, критериев. Увеличивает ли рука объем тела или нет, движение руки в сторону мяча или направление мяча в руку и т. д. По мне, если мяч отлетает от тела в руку — пусть играют дальше, или же если игрок, выбивая мяч из своей штрафной площади, попадает мячом в руку своего же партнера — не считается нарушением.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0