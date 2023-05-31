Полузащитник Орехов продлил контракт с «Торпедо»

Полузащитник Александр Орехов продлил контракт с «Торпедо».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение 21-летнего игрока рассчитано до конца сезона-2025/26.

Орехов в текущем сезоне сыграл за «Торпедо» 4 матча в РПЛ и 3 в Кубке России, не отметившись результативными действиями.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в РПЛ и по итогам сезона опустится в первую лигу.