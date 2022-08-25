В «Севилье» отреагировали на новость об интересе «Динамо» к хавбеку Гуделю

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что клуб не собирается продавать полузащитника Неманью Гуделя.

«Нет, Гудель не будет выставлен на трансферный рынок. Он не продается. Неманья останется с нами», — сказал Мончи «СЭ».

Ранее об интересе бело-голубых к 30-летнму сербу написал Telegram-канал «Шинель Берии».

В нынешнем сезоне Гудель принял участие в одном матче за «Севилью» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.