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Сегодня, 15:43

В «Севилье» отреагировали на новость об интересе «Динамо» к хавбеку Гуделю

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что клуб не собирается продавать полузащитника Неманью Гуделя.
«Нет, Гудель не будет выставлен на трансферный рынок. Он не продается. Неманья останется с нами», — сказал Мончи «СЭ».
Ранее об интересе бело-голубых к 30-летнму сербу написал Telegram-канал «Шинель Берии».

В нынешнем сезоне Гудель принял участие в одном матче за «Севилью» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.

Неманья Гудель
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Севилья
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
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Квинси Промес

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Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 5
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

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Торпедо М

 1 1 0
Даниил Одоевский

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Зенит

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