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Сегодня, 12:45

Спортивный директор «Пари НН» рассказал, почему пригласил Владимира Рыкова своим замом

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» рассказал, почему пригласил своим заместителем Владимира Рыкова.

— Своим замом ты пригласил Владимира Рыкова. Какие у него функции и задачи?

— У Владимира как раз закончился контракт во второй команде «Динамо», где он работал тренером. Я созвонился с Дмитрием Александровичем Гафиным (председатель совета директоров «Динамо»), узнал, готовы ли отпустить. Рад, что удалось пригласить Рыкова в Нижний. У Володи глубокие знания не только как футболиста, но и как тренера, сейчас как раз доучивается на лицензию А. Его мнение с точки зрения селекции очень важно для нас. Как и другая часть работы — взаимосвязь с коллективом. Он недавно закончил игровую карьеру, понимает проблемы ребят, говорит с ними на одном языке. Важно иметь такое связующее звено спортивного департамента с командой и тренерами. Для меня это круто, что Володя согласился приехать в Нижний. Кроме Рыкова есть и другие важные сотрудники спортивного департамента. Это и Андрей Анкудимов — бывший главный аналитик у Михаила Галактионова, местный парень, глубоко понимающий нюансы футбола. В рамках возвращения нижегородских активов был возвращен из Москвы. Ваня Крупенин, который работал с Антоном Зингаревичем в болгарском «Ботеве». Хорошо знает восточноевропейский рынок. Плюс два молодых парня: Егоров и Кийко — работают скаутами, которые уже были до нашего прихода. У нас сложилась хорошая команда по этому направлению. Будем стараться минимизировать промахи. Хотя они всегда возможны, но, мне кажется, пока особо нигде не ошиблись. При этом растем вместе с командой и клубом. Разрабатываем новые системы оценки футболистов, сотрудничаем с крупными компаниями по анализу данных, — сказал Удальцов «СЭ».

Удальцов стал спортивным директором нижегородского клуба в июне этого года. После 4 туров «Пари НН» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Александра Удальцова читайте на сайте «СЭ»

Владимир Рыков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Александр Удальцов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
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 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
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 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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