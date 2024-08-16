Умяров — об отцовстве: «Сейчас самая прекрасная жизнь»

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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от рождения ребенка.

«Очень рад! Самая прекрасная жизнь сейчас. Никаких трудностей нет», — сказал Умяров «СЭ».

16 июля «Спартак» в соцсетях поздравил 24-летнего Умярова с рождением дочери.