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Сегодня, 10:30

Спортивный директор «Пари НН» прокомментировал возможность приглашения Дзюбы и Джикии

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном приглашении в клуб экс-форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии.

— Не было ли желания пригласить какого-то мощного статусного футболиста? На рынке, например, есть Дзюба и Джикия.

— Об этом знают все 16 клубов РПЛ. Все их обсуждали, и мы — тоже. Что касается Дзюбы, то на «Пари НН» выходили, но наше мнение, что команде требовался более мобильный нападающий. А вот Джикия, без сомнений, «Пари НН» подошел бы. Вопрос больше в его устремлениях. Насколько понимаю, он сейчас больше нацелен на зарубежный чемпионат, — сказал Удальцов «СЭ».

Джикия и Дзюба летом стали свободными агентами после истечения контрактов со «Спартаком» и «Локомотивом» соответственно.

Полностью интервью Александра Удальцова читайте на сайте «СЭ»

Артем Дзюба
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Александр Удальцов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
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 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
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 Химки 4 1 1 2 5-7 4
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 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
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