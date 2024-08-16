Спортивный директор «Пари НН» прокомментировал возможность приглашения Дзюбы и Джикии
Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном приглашении в клуб экс-форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии.
— Не было ли желания пригласить какого-то мощного статусного футболиста? На рынке, например, есть Дзюба и Джикия.
— Об этом знают все 16 клубов РПЛ. Все их обсуждали, и мы — тоже. Что касается Дзюбы, то на «Пари НН» выходили, но наше мнение, что команде требовался более мобильный нападающий. А вот Джикия, без сомнений, «Пари НН» подошел бы. Вопрос больше в его устремлениях. Насколько понимаю, он сейчас больше нацелен на зарубежный чемпионат, — сказал Удальцов «СЭ».
Джикия и Дзюба летом стали свободными агентами после истечения контрактов со «Спартаком» и «Локомотивом» соответственно.
Полностью интервью Александра Удальцова читайте на сайте «СЭ»
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|Зенит
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|ЦСКА
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|Спартак
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6
|Пари НН
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|Краснодар
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|Оренбург
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|Ростов
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|Химки
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11
|Акрон
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|6-7
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12
|Рубин
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13
|Кр. Советов
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|3-10
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14
|Ахмат
|4
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15
|Динамо Мх
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16
|Факел
|4
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|3
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|17.08
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Динамо – Кр. Советов
|- : -
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|19:30
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Ростов – Оренбург
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Химки – Зенит
|- : -
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ЦСКА – Локомотив
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Спартак – Факел
|- : -
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|20:00
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Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
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Акрон – Рубин
|- : -
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|20:00
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Динамо Мх – Ахмат
|- : -
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Максим Глушенков
Зенит
|7
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
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Педро
Зенит
|3
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Маркус Вендел
Зенит
|6
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Алексей Батраков
Локомотив
|4
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Бителло
Динамо
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Евгений Марков
Факел
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|1
|0
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Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
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