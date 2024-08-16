Сутормин — об аренде в «Ростов»: «Просто хочу играть»

Полузащитник Алексей Сутормин прокомментировал переход на правах аренды из «Зенита» в «Ростов».

«Конечно, бывал здесь раньше. Хороший город. Многое слышал от знакомых, которые здесь были подольше, чем я. Положительные впечатления. Сейчас отдохнуть после долгой дороги и можно быстрее приносить пользу команде.

С Валерием Георгиевичем [Карпиным] знаком, со многими ребятами знаком. Всегда было непросто играть [против «Ростова»]. Мне привлекательны интенсивность и футбол, которые исповедует команда. Хочу как можно быстрее начинать помогать команде.

Просто хочу играть, почувствовать тот футбол, в который я могу играть. Приносить как можно больше пользы команде, становится сильнее. Всегда можно расти и прогрессировать – за этим я сюда пришел», — сказал Сутормин в видео, которое опубликовала пресс-служба ростовчан.

Клубы объявили о переходе Сутормина 15 августа. Соглашение по 30-летнему футболисту рассчитано до конца сезона-2024/25.