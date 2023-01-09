Спортивный директор «Оренбурга»: «Думаю, трансферная кампания на вход завершена»

Спортивный директор «Оренбурга» сообщил, что трансферная компания на вход завершена

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что после подписания Данила Хотулева клуб не планирует приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

«После подписания Хотулева зимняя трансферная кампания «Оренбурга» завершена? Посмотрим. Если нас никто не покинет... На вход, думаю, да», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее стал известен срок контракта Хотулева с «Оренбургом».

После 17 туров РПЛ «Оренбург» занимает 7-е место в таблице, набрав 25 очков. Чемпионат России возобновится в марте.