Академия «Краснодара» — обладатели Кубка Игоря Колыванова-2023

Академия «Краснодара», сформированная из игроков 2013 года рождения, стала победителем Кубка Игоря Колыванова.

В финале турнира «быки» переиграли АФК «Крылья Советов» (3:1). Голами отметились Данат Джарим, Ярослав Суздалев и Азамат Сафин.

Воспитанники краснодарской школы одержали победы во всех матчах турнира, забив в общей сложности 39 голов за 6 матчей.