Спортивный директор «Оренбурга» сообщил, что клуб не рассматривает трансфер Терехова

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб не планирует покупку экс-игрока «Сочи» Сергея Терехова. На данный момент он находится в статусе свободного агента.

«Терехов в «Оренбурге»? Сергей — хороший футболист, но мы не рассматриваем его трансфер. Это очень и очень маловероятно. У нас уже есть игроки в команде на его позиции», — сказал Андреев «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 32-летний Терехов сыграл в 31 матче за «Сочи» и стал автором трех результативных передач.