Спортивный директор «Оренбурга»: «Мы не хотим отпускать Веру. Отступных в контракте нет»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к полузащитнику Лукасу Вере.

По информации «Чемпионата», московский клуб намерен подписать аргентинца.

«Никаких контактов с «Локомотивом» по Лукасу Вере не было. Мы не хотим отпускать игрока. У него действующий контракт, еще 2 года. Отступных в контракте нет», — сказал Андреев «СЭ».

26-летний полузащитник выступает за «Оренбург» с лета прошлого года. В прошедшем сезоне он провел 27 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. Контракт Веры с клубом рассчитан до лета 2024 года.