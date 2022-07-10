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10 июля, 23:32

Борис Ротенберг высказался об отношениях с болельщиками

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг высказался об отношении к болельщикам.

— У болельщиков очень сложные отношения с тобой. Одни поддерживают, другие отпускают какие-то колкости. Как ты к этому относишься?
— Я сам выбрал этот путь. Не только у меня, а у всех футболистов есть те, которые тебя не поддерживают и наоборот. Я всегда стараюсь быть открытым. Я честен перед собой. Все, что я делал, я делал хорошо. Тем, кто меня поддерживает, им огромное спасибо. Тем, кто это не делает, я тоже благодарен, потому что всю свою карьеру я подпитывался мотивацией, чтобы показать людям, что я достойный футболист.

— Многие говорят, что если бы не твои родители, у тебя не получилось такой карьеры. Как вообще воспринимаешь такие разговоры?
— Прежде всего я хочу сказать, что очень люблю своих родителей. Во-вторых, родителей не выбирают. Я знаю, что для меня сделали мои родители. Когда имеешь такую громкую фамилию, людям тяжело поверить в искренность того, что я просто очень люблю это делать. Считаю, что я достойный футболист. Может быть, мне где-то это помогло, я не исключаю этот момент, но хочу, чтобы все болельщики поняли: футбол невозможно обмануть. Когда ты выходишь на поле, там все видно. Я смог доказать: фамилия фамилией, но футбол не обманешь.

Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет Борис принял участие лишь в 17 матчах, пропустив большую часть времени из-за травм.

Борис Ротенберг-младший
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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