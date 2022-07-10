Борис Ротенберг высказался об отношениях с болельщиками
Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг высказался об отношении к болельщикам.
— У болельщиков очень сложные отношения с тобой. Одни поддерживают, другие отпускают какие-то колкости. Как ты к этому относишься?
— Я сам выбрал этот путь. Не только у меня, а у всех футболистов есть те, которые тебя не поддерживают и наоборот. Я всегда стараюсь быть открытым. Я честен перед собой. Все, что я делал, я делал хорошо. Тем, кто меня поддерживает, им огромное спасибо. Тем, кто это не делает, я тоже благодарен, потому что всю свою карьеру я подпитывался мотивацией, чтобы показать людям, что я достойный футболист.
— Многие говорят, что если бы не твои родители, у тебя не получилось такой карьеры. Как вообще воспринимаешь такие разговоры?
— Прежде всего я хочу сказать, что очень люблю своих родителей. Во-вторых, родителей не выбирают. Я знаю, что для меня сделали мои родители. Когда имеешь такую громкую фамилию, людям тяжело поверить в искренность того, что я просто очень люблю это делать. Считаю, что я достойный футболист. Может быть, мне где-то это помогло, я не исключаю этот момент, но хочу, чтобы все болельщики поняли: футбол невозможно обмануть. Когда ты выходишь на поле, там все видно. Я смог доказать: фамилия фамилией, но футбол не обманешь.
Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет Борис принял участие лишь в 17 матчах, пропустив большую часть времени из-за травм.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -