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Сегодня, 12:39

Спортдиректор «Оренбурга» рассказал, что бумаги по переходу Веры в «Локомотив» еще не подписаны

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ход переговоров по трансферу полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».

«Переговорный процесс идет. Но пока никто никаких бумаг не подписывал. Замена? Когда все состоится, будем думать», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

3 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что аргентинский футболист близок к переходу в «Локомотив». По информации источника, Вера заключит с московским клубом контракт на 3,5 года. Позже президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил переговоры с железнодорожниками по Вере.

26-летний аргентинец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdirektor-orenburga-vera-v-lokomotive-bumagi-ne-podpisany/
Дмитрий Андреев
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
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3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
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8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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