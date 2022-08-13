Йоканович заявил, что не пойдет на стадион на матч «Спартака» против «Сочи»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о подготовке к матчу 6-го тура чемпионата России против «Спартака».

— По матчу со «Спартаком».

— Я понимаю, что это большое дерби. Если говорить о давлении, то это часть нашей работы и футбола. Перед командой стоит вызов. Надо остыть от сегодняшней встречи, подготовиться и во все оружейник подойти к матчу со «Спартаком»

— Завтра «Спартак» играет с «Сочи» пойдете на игру?

— В меня нет в планах посещения стадиона. Буду смотреть игру на тренировочной базе. Для подготовки мы проанализируем те встречи, которые «Спартак» уже провел.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 20 августа.