«Спасибо за все». «Спартак» отметил день рождения Николая Старостина

26 февраля 1902 года родился основателя «Спартака» Николай Старостин. Сегодня ему исполнилось бы 118 лет.

Московский клуб в Twitter отметил эту важную дату в истории клуба.

— Сегодня исполняется 118 лет со дня рождения Николая Петровича Старостина — отца-основателя «Спартака». Спасибо за все. Мы помним... — говорится в сообщении.