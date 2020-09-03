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«Спасибо!» Тил поблагодарил «Спартак» за пожелание успешно проявить себя в бундеслиге

20:09
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Полузащитник «Спартака» Гус Тил, арендованный «Фрайбурга», поблагодарил московский клуб.

В комментариях под постом Instagram клуба с пожеланиями успехов в бундеслиге хавбек оставил комментарий «Спасибо».

«Фрайбург» арендовал Тила на один сезон с возможностью продления на год. В сезоне-2020/21 хавбека участвовал в 3 матчах, проведя на поле в общей сложности 12 минут. Портал Transfermarkt.com оценивает нынешнюю стоимость Тила в 8,5 миллиона евро.

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