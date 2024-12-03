Ненахов заявил, что не хочет, чтобы вызов в сборную считался проблемой

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов заявил, что большое количество сборников в команде не является причиной неудачной серии железнодорожников.

«Слушайте, я не хочу, чтобы это считалось проблемой. Вызов в сборную — это важная часть карьеры для каждого футболиста. Любой игрок должен ездить в сборную, потом возвращаться после нее в клуб и играть точно так же, как и до сборной. Поэтому говорить, что у нас это как-то не так нельзя. Говорить, что люди ездят в сборную нам это мешает, это очень странно. Наоборот, люди должны со сборной приезжать воодушевленные, хотя у нас получается так, что все почему-то в плохом настроении. Да, все в разном физическом, моральном состоянии, это факт», — сказал Ненахов «ВсеПроСпорт».

После паузы в чемпионате России на игры сборных «Локомотив» проиграл три матча подряд — «Спартаку» (2:5), «Динамо» (0:1, пен. 3:4) и «Химкам» (1:3). На ноябрьский сбор российской команды вызывалось семь футболистов московского клуба. Кроме того, Сесар Монтес выступал за сборную Мексики.