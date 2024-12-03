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Сегодня, 15:55

Ненахов заявил, что не хочет, чтобы вызов в сборную считался проблемой

Камила Абдурахманова
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов заявил, что большое количество сборников в команде не является причиной неудачной серии железнодорожников.

«Слушайте, я не хочу, чтобы это считалось проблемой. Вызов в сборную — это важная часть карьеры для каждого футболиста. Любой игрок должен ездить в сборную, потом возвращаться после нее в клуб и играть точно так же, как и до сборной. Поэтому говорить, что у нас это как-то не так нельзя. Говорить, что люди ездят в сборную нам это мешает, это очень странно. Наоборот, люди должны со сборной приезжать воодушевленные, хотя у нас получается так, что все почему-то в плохом настроении. Да, все в разном физическом, моральном состоянии, это факт», — сказал Ненахов «ВсеПроСпорт».

После паузы в чемпионате России на игры сборных «Локомотив» проиграл три матча подряд — «Спартаку» (2:5), «Динамо» (0:1, пен. 3:4) и «Химкам» (1:3). На ноябрьский сбор российской команды вызывалось семь футболистов московского клуба. Кроме того, Сесар Монтес выступал за сборную Мексики.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Максим Ненахов
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
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7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Динамо Мх – Рубин
 - : -
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Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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Краснодар – Локомотив
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