Спартаковец Айртон и Винисиус Жуниор вызваны в олимпийскую сборную Бразилии

Стал известен состав олимпийской сборной Бразилии на товарищеские матчи. В команду в числе прочих вызван защитник «Спартака» Айртон. Самое громкое имя в списке вызванных — форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

Олимпийская команда Бразилии должна провести два товарищеских матча в конце марта, но их соперники все еще неизвестны.

Бразильцы пробились в финальную стадию олимпийского футбольного турнира Токио-2020 из южноамериканского отбора вместе с командой Аргентины.