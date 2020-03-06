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Спартаковец Айртон и Винисиус Жуниор вызваны в олимпийскую сборную Бразилии

18:44

Стал известен состав олимпийской сборной Бразилии на товарищеские матчи. В команду в числе прочих вызван защитник «Спартака» Айртон. Самое громкое имя в списке вызванных — форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

Олимпийская команда Бразилии должна провести два товарищеских матча в конце марта, но их соперники все еще неизвестны.

Бразильцы пробились в финальную стадию олимпийского футбольного турнира Токио-2020 из южноамериканского отбора вместе с командой Аргентины.

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