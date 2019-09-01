Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Зенит» получил право на угловой, но после подачи мяч вылетел за пределы штрафной. Его подобрал Жирков, чуть продвинулся вперед и с угла штрафной послал мяч в верхний угол ворот Александра Максименко.

Этот мяч стал для Жиркова первым в нынешнем сезоне. Последний раз Жирков отличался в августе 2017 года.

Также этот мяч напомнил гол Жиркова в 2010 году, когда он играл против «Спартака» в составе «Челси» в матче Лиги чемпионов. Тот гол стал едиснтвенным для Жиркова за все время, что он провел в составе «синих».