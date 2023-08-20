20 августа, в воскресенье, «Спартак» дома примет «Зенит» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу.

Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Бесплатная прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Зенит» пройдет на телеканале «Матч ТВ». Эфир начнется в 18.30.

В последний раз команды играли 7 мая 2023 года в Санкт-Петербурге. Тогда сине-бело-голубые победили московский клуб со счетом 3:2 в 26-м туре РПЛ.

В текущем сезоне РПЛ команда Сергея Семака одержала две победы и один раз сыграла вничью при одном поражении. У подопечных Гильермо Абаскаля — три победы и одно поражение.