Источник: «Спартак» закрывает трансфер Парады из «Алавеса», игрок уже должен быть в Москве

Защитник «Алавеса» Виктор Парада в понедельник, 13 июля, отправился в Москву для подписания контракта со «Спартаком», сообщает журналист AS Хорхе Гарсия.

24-летний игрок уже должен был прилететь в столицу России, где пройдет медицинское обследование и заключит четырехлетнее соглашение с красно-белыми. Отмечается, что сумма трансфера составит чуть больше 6 миллионов евро.

Ранее «СЭ» сообщал, что Парада перейдет в «Спартак» до конца недели.

В сезоне-2025/26 Парада провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 3 результативными передачами. Его контракт с «Алавесом» рассчитан до лета 2029 года.