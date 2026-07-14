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«Локомотив» — ЦСКА: во сколько начало товарищеского матча

«Локомотив» и ЦСКА сыграют в товарищеском матче 14 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Локомотив» и ЦСКА сыграют в товарищеском матче во вторник, 14 июля. Встреча пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

В сезоне-2025/26 «Локомотив» занял третье место в РПЛ, набрав 53 очка. ЦСКА финишировал на пятой строчке турнирной таблицы с 51 очком.

В рамках летней предсезонки «Локомотив» сыграл вничью с «Родиной» — 0:0, а затем победил «Знамя Труда» — 8:0, костромской «Спартак» — 2:0, «Акрон» — 3:0 и московский «Спартак» — 2:0.

ЦСКА перед встречей с «Локомотивом» сыграл вничью с «Шинником» и тульским «Арсеналом» — оба матча завершились со счетом 1:1. Также армейцы провели две игры с «Оренбургом», уступив в первой — 0:2 и сыграв вничью во второй — 2:2.

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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