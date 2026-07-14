«Локомотив» — ЦСКА: во сколько начало товарищеского матча

«Локомотив» и ЦСКА сыграют в товарищеском матче 14 июля

«Локомотив» и ЦСКА сыграют в товарищеском матче во вторник, 14 июля. Встреча пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

В сезоне-2025/26 «Локомотив» занял третье место в РПЛ, набрав 53 очка. ЦСКА финишировал на пятой строчке турнирной таблицы с 51 очком.

В рамках летней предсезонки «Локомотив» сыграл вничью с «Родиной» — 0:0, а затем победил «Знамя Труда» — 8:0, костромской «Спартак» — 2:0, «Акрон» — 3:0 и московский «Спартак» — 2:0.

ЦСКА перед встречей с «Локомотивом» сыграл вничью с «Шинником» и тульским «Арсеналом» — оба матча завершились со счетом 1:1. Также армейцы провели две игры с «Оренбургом», уступив в первой — 0:2 и сыграв вничью во второй — 2:2.

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

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