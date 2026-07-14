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Геркус считает, что Дзюба не поможет «Спартаку»: «А в любой другой клуб ему переходить неинтересно»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Спартак»

«При всем уважении и любви к Артему не верю, что он может помочь «Спартаку». У московского клуба хорошая линия нападения. Даже переукомплектована. Гигантская конкуренция на одну позицию. Куда им еще нападающего? Подписать Дзюбу как лидера раздевалки? Лидер раздевалки должен себя и на поле показывать. Если он будет сидеть на лавочке, то какой он лидер? Нерабочий подход. Артему-то понятно, что с точки зрения написания его истории это звучит прекрасно, но тут решает «Спартак». А в любой другой клуб, видимо, Дзюбе неинтересно», — сказал Геркус «СЭ».

1 июля 37-летний Дзюба стал свободным агентом. Последние 2 года форвард выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на счету нападающего 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Дзюба является воспитанником «Спартака».

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Артем Дзюба
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 9
Александр Соболев
Александр Соболев

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 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
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