Геркус считает, что Дзюба не поможет «Спартаку»: «А в любой другой клуб ему переходить неинтересно»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Спартак»

«При всем уважении и любви к Артему не верю, что он может помочь «Спартаку». У московского клуба хорошая линия нападения. Даже переукомплектована. Гигантская конкуренция на одну позицию. Куда им еще нападающего? Подписать Дзюбу как лидера раздевалки? Лидер раздевалки должен себя и на поле показывать. Если он будет сидеть на лавочке, то какой он лидер? Нерабочий подход. Артему-то понятно, что с точки зрения написания его истории это звучит прекрасно, но тут решает «Спартак». А в любой другой клуб, видимо, Дзюбе неинтересно», — сказал Геркус «СЭ».

1 июля 37-летний Дзюба стал свободным агентом. Последние 2 года форвард выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на счету нападающего 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Дзюба является воспитанником «Спартака».