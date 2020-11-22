«Спартак» вспомнил обложку «СЭ» после исторической победы над «Арсеналом»

«Спартак» в официальном Twitter вспомнил обложку «Спорт-Экспресса» после исторической победы над «Арсеналом» в Лиге чемпионов. Знаменитый матч состоялся ровно 20 лет назад, 22 ноября 2000 года. «Спартак» разгромил лондонский клуб со счетом 4:1.

Свежий номер «Спорт-Экспресс» в 2000 году — 6 рублей.



Заголовок: «Фантастика в «Лужниках»! Плюс 3 в минус 8» — бесценен.#СпартакАрсенал | ? 4:1 ? pic.twitter.com/5oHGTlP7Ku — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 22, 2020

Красно-белые ранее сегодня провели в Twitter текстовую трансляцию матча 20-летней давности.

Архив номера за 23 ноября 2000 года можно прочитать на официальном сайте «СЭ».