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«Спартак» вспомнил обложку «СЭ» после исторической победы над «Арсеналом»

20:08
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«Спартак» в официальном Twitter вспомнил обложку «Спорт-Экспресса» после исторической победы над «Арсеналом» в Лиге чемпионов. Знаменитый матч состоялся ровно 20 лет назад, 22 ноября 2000 года. «Спартак» разгромил лондонский клуб со счетом 4:1.

Красно-белые ранее сегодня провели в Twitter текстовую трансляцию матча 20-летней давности.

Архив номера за 23 ноября 2000 года можно прочитать на официальном сайте «СЭ».

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