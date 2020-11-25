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«Спартак» вспомнил о матчах против Марадоны

20:40
7 ноября 1990 года. Москва. Диего Марадона после матча со «Спартаком». Фото Александр Федоров, "СЭ"
7 ноября 1990 года. Москва. Диего Марадона после матча со «Спартаком». Фото Александр Федоров, "СЭ"
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«Спартак» в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны. Прославленный аргентинец скончался от остановки сердца в возрасте 60 лет.

Красно-белые вспомнили о матчах против Марадоны в Кубке европейских чемпионов. В сезоне-1990/91 «Спартак» в 1/8 финала играл с «Наполи», в составе которого выступал Марадона. Обе игры завершились со счетом 0:0, но «Спартак» победил в серии пенальти и прошел в плей-офф.

«Диего Армандо Марадона. Было честью играть против легенды. RIP», — говорится в сообщении «Спартака».

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