«Спартак» вспомнил о матчах против Марадоны
20:40
«Спартак» в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны. Прославленный аргентинец скончался от остановки сердца в возрасте 60 лет.
Красно-белые вспомнили о матчах против Марадоны в Кубке европейских чемпионов. В сезоне-1990/91 «Спартак» в 1/8 финала играл с «Наполи», в составе которого выступал Марадона. Обе игры завершились со счетом 0:0, но «Спартак» победил в серии пенальти и прошел в плей-офф.
«Диего Армандо Марадона. Было честью играть против легенды. RIP», — говорится в сообщении «Спартака».
Диего Армандо Марадона.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 25, 2020
Было честью играть против легенды.
RIP. pic.twitter.com/KRorTDYQUH
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