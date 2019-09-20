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«Спартак» впервые со времен Якина проиграл три матча чемпионата подряд

22:57

Уступив в десятом туре «Уфе» (0:1), «Спартак» продлил серию поражений во всех турнирах до четырех встреч. Ранее подопечные Олега Кононова последовательно уступили «Браге» в Лиге Европы (0:2), «Зениту» (0:1) и «Уралу» (1:2) в премьер-лиге. Красно-белые в девятый раз в российской истории оказались повержены в трех встречах чемпионата подряд. В последний раз подобное случалось с 10-кратными чемпионами России в конце сезона-2014/15, когда командой руководил швейцарец Мурат Якин. Худший результат в истории «Спартака» — шесть поражений подряд — пришелся на провальный чемпионат-2004, в котором главным тренером работал итальянец Невио Скала. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии поражений «Спартака» в чемпионате

Сезон

Тренер

Поражения

Число поражений

2004

Невио Скала

Рубин (г) — 0:2, Зенит (д) — 0:3, Кр.Советов (г) — 2:4, ЦСКА (д) — 0:2, Ростов (г) — 1:3, Алания (д) — 0:1

6

2003

Олег Романцев (3), Андрей Чернышов (1)

Рубин (г) — 0:1, Локомотив (г) — 1:2, Сатурн (д) — 0:1, Ростов (г) — 2:3

4

2009-2010

Валерий Карпин

Кр.Советов (г) — 1:2, ЦСКА (д) — 2:3, Зенит (г) — 1:2, Динамо (д) — 0:1

4

2000

Олег Романцев

Локомотив (г) — 2:3, Кр.Советов (д) — 1:2, ЦСКА (г) — 1:2

3

2002

Олег Романцев

ЦСКА (д) — 0:3, Алания (г) — 3:4, Уралан (д) — 0:2

3

2010

Валерий Карпин

Алания (г) — 2:5, Ростов (г) — 0:1, Рубин (д) — 0:1

3

2013/14

Дмитрий Гунько

Рубин (г) — 1:2, Кубань (д) — 0:2, Томь (г) — 1:2

3

2014/15

Мурат Якин

Терек (г) — 2:4, ЦСКА (д) — 0:4, Уфа (д) — 1:2

3

2019/20

Олег Кононов

Зенит (д) — 0:1, Урал (д) — 1:2, Уфа (г) — 0:1

3

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