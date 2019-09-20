«Спартак» впервые со времен Якина проиграл три матча чемпионата подряд
Уступив в десятом туре «Уфе» (0:1), «Спартак» продлил серию поражений во всех турнирах до четырех встреч. Ранее подопечные Олега Кононова последовательно уступили «Браге» в Лиге Европы (0:2), «Зениту» (0:1) и «Уралу» (1:2) в премьер-лиге. Красно-белые в девятый раз в российской истории оказались повержены в трех встречах чемпионата подряд. В последний раз подобное случалось с 10-кратными чемпионами России в конце сезона-2014/15, когда командой руководил швейцарец Мурат Якин. Худший результат в истории «Спартака» — шесть поражений подряд — пришелся на провальный чемпионат-2004, в котором главным тренером работал итальянец Невио Скала. (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные серии поражений «Спартака» в чемпионате
|
Сезон
|
Тренер
|
Поражения
|
Число поражений
|
2004
|
Невио Скала
|
Рубин (г) — 0:2, Зенит (д) — 0:3, Кр.Советов (г) — 2:4, ЦСКА (д) — 0:2, Ростов (г) — 1:3, Алания (д) — 0:1
|
6
|
2003
|
Олег Романцев (3), Андрей Чернышов (1)
|
Рубин (г) — 0:1, Локомотив (г) — 1:2, Сатурн (д) — 0:1, Ростов (г) — 2:3
|
4
|
2009-2010
|
Валерий Карпин
|
Кр.Советов (г) — 1:2, ЦСКА (д) — 2:3, Зенит (г) — 1:2, Динамо (д) — 0:1
|
4
|
2000
|
Олег Романцев
|
Локомотив (г) — 2:3, Кр.Советов (д) — 1:2, ЦСКА (г) — 1:2
|
3
|
2002
|
Олег Романцев
|
ЦСКА (д) — 0:3, Алания (г) — 3:4, Уралан (д) — 0:2
|
3
|
2010
|
Валерий Карпин
|
Алания (г) — 2:5, Ростов (г) — 0:1, Рубин (д) — 0:1
|
3
|
2013/14
|
Дмитрий Гунько
|
Рубин (г) — 1:2, Кубань (д) — 0:2, Томь (г) — 1:2
|
3
|
2014/15
|
Мурат Якин
|
Терек (г) — 2:4, ЦСКА (д) — 0:4, Уфа (д) — 1:2
|
3
|
2019/20
|
Олег Кононов
|
Зенит (д) — 0:1, Урал (д) — 1:2, Уфа (г) — 0:1
|
3