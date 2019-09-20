«Спартак» впервые со времен Якина проиграл три матча чемпионата подряд

Уступив в десятом туре «Уфе» (0:1), «Спартак» продлил серию поражений во всех турнирах до четырех встреч. Ранее подопечные Олега Кононова последовательно уступили «Браге» в Лиге Европы (0:2), «Зениту» (0:1) и «Уралу» (1:2) в премьер-лиге. Красно-белые в девятый раз в российской истории оказались повержены в трех встречах чемпионата подряд. В последний раз подобное случалось с 10-кратными чемпионами России в конце сезона-2014/15, когда командой руководил швейцарец Мурат Якин. Худший результат в истории «Спартака» — шесть поражений подряд — пришелся на провальный чемпионат-2004, в котором главным тренером работал итальянец Невио Скала. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии поражений «Спартака» в чемпионате