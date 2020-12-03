«Спартак» в TikTok — третий по популярности среди футбольных клубов
21:30
«Спартак» по итогам ноября занял третье место среди футбольных клубов по популярности в соцсети TikTok, сообщает официальный Twitterклуба. Согласно аналитике сети, по числу взаимодействий (лайки и репосты) красно-белые уступили только «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед».
Полностью топ-пять выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 5 029 565 взаимодействий
2. «Барселона» (Испания) — 3 399 425
3. «Спартак» (Россия) — 2 544 957
4. «Манчестер Сити» (Англия) — 2 440 828
5. «Лестер» (Англия) — 2 317 860
У нас тут в TikTok небольшое достижение ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 3, 2020
Если еще вдруг не подписались на нас, сейчас самое время: https://t.co/LuNfuo4j8X ? pic.twitter.com/Ov3L3i2dHc
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