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«Спартак» в TikTok — третий по популярности среди футбольных клубов

21:30
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«Спартак» по итогам ноября занял третье место среди футбольных клубов по популярности в соцсети TikTok, сообщает официальный Twitterклуба. Согласно аналитике сети, по числу взаимодействий (лайки и репосты) красно-белые уступили только «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед».

Полностью топ-пять выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 5 029 565 взаимодействий

2. «Барселона» (Испания) — 3 399 425

3. «Спартак» (Россия) — 2 544 957

4. «Манчестер Сити» (Англия) — 2 440 828

5. «Лестер» (Англия) — 2 317 860

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