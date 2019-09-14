«Урал» вышел вперед в матче 9-го тура премьер-лиги против «Спартака». Гол забил хавбек Отман Эль-Кабир на 60-й минуте встречи. Он обыграл защитника красно-белых Андрея Ещенко и отправил мяч в ближний угол ворот Александра Максименко.

? Индивидуальное мастерство Отмана Эль Кабира позволяет гостям выйти вперёд.



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