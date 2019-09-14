«Спартак» — «Урал»: Эль-Кабир вывел гостей вперед
17:51
«Урал» вышел вперед в матче 9-го тура премьер-лиги против «Спартака». Гол забил хавбек Отман Эль-Кабир на 60-й минуте встречи. Он обыграл защитника красно-белых Андрея Ещенко и отправил мяч в ближний угол ворот Александра Максименко.
? Индивидуальное мастерство Отмана Эль Кабира позволяет гостям выйти вперёд.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 14, 2019
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