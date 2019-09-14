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«Спартак» — «Урал»: Эль-Кабир вывел гостей вперед

17:51
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«Урал» вышел вперед в матче 9-го тура премьер-лиги против «Спартака». Гол забил хавбек Отман Эль-Кабир на 60-й минуте встречи. Он обыграл защитника красно-белых Андрея Ещенко и отправил мяч в ближний угол ворот Александра Максименко.

Спартак — Урал

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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