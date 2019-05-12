"Спартак" – "Уфа": следовало ли наказать красно-белых пенальти?

На 90+2-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Спартак" – "Уфа" гости требовали, чтобы арбитр Павел Кукуян назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых. Однако судья развел руки в стороны и продолжил игру. Правильно ли он поступил?

В том моменте в штрафной площади спартаковцев произошел контакт мяча с левой рукой Ещенко. Бизяк нанес удар головой, находясь очень близко к сопернику. Рука защитника "Спартака" занимала такое положение, что не увеличивала площадь его тела.

90+2-я минута матча "Спартак" - "Уфа".

Кукуян находился в хорошей позиции, видел случившееся в деталях и принял верное решение, не назначив пенальти. (Александр Бобров)

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