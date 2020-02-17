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«Спартак» сыграет с «Пахтакором» на «Открытие Арене»

16:00
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В рамках подготовки к возобновлению сезона «Спартак» проведет еще один товарищеский матч. Соперником красно-белых станет ташкентский «Пахтакор», сообщает официальный сайт москвичей.

Матч против действующего чемпиона Узбекистана состоится 22 февраля в Москве, на «Открытие Арене». Начало встречи — в 14.00 (мск).

Вход на арену будет доступен владельцам абонементов на сезон-2019/2020. Для зрителей будет открыта трибуна А. Билеты на матч продаваться не будут.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-02-17-spartak_sygrayet_s_pakhtakorom_na_otkrytiye_arene/

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