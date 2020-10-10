«Спартак» соболезнует в связи со смертью Кулькова

Бывший футболист «Спартака» и сборной России 54-летний Василий Кульков скончался в реанимации. Московский клуб в Twitter выразил соболезнования в связи с этой утратой.

Сегодня после тяжёлой болезни ушёл из жизни защитник «Спартака» 80-х и 90-х Василий Кульков.



Именно он выводил команду с капитанской повязкой на исторические матчи в Кубке чемпионов в 1991 году.



Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича. pic.twitter.com/43Sz88ohs0 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 10, 2020

За «Спартак» Кульков выступал с 1989 по 1991 год. Затем он вернулся в команду в 1995 году и отыграл за нее еще два сезона.

В составе «Спартака» он стал чемпионом СССР и России. Также он выигрывал серебряные и бронзовые медали. Также Кульков выступал за «Бенфику», «Порту», «Зенит» и «Крылья Советов».

За сборную России Василий провел 21 матч и стал автором пяти мячей.