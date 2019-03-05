"Спартак": "Сегодня Владимиру Маслаченко исполнилось бы 83 года"

В официальном Твиттере "Спартака" опубликовано сообщение, посвященное 83-летию со дня рождения бывшего вратаря команды Владимира Маслаченко.

5 марта 1936 года родился знаменитый вратарь и телекомментатор Владимир Никитович Маслаченко.



В составе #Спартак’а он провел 220 матчей, становился чемпионом СССР 1962 года, дважды выигрывал Кубок СССР. pic.twitter.com/UbwRzsWSsb – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 марта 2019 г.

- 5 марта 1936 года родился знаменитый вратарь и телекомментатор Владимир Никитович Маслаченко, - говорится в сообщении. - В составе "Спартака" он провел 220 матчей, становился чемпионом СССР 1962 года, дважды выигрывал Кубок СССР. В составе сборной СССР стал победителем Кубка Европы 1960 года. Сегодня ему исполнилось бы 83 года... Мы помним...

В составе сборной СССР стал победителем Кубка Европы 1960 года.



Сегодня ему исполнилось бы 83 года... Мы помним...#Спартак #ВладимирМаслаченко #Spartak pic.twitter.com/QZBjNOYOSh – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 марта 2019 г.

Владимир Маслаченко умер 28 ноября 2010 года.