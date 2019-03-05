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"Спартак": "Сегодня Владимиру Маслаченко исполнилось бы 83 года"

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В официальном Твиттере "Спартака" опубликовано сообщение, посвященное 83-летию со дня рождения бывшего вратаря команды Владимира Маслаченко.

 

- 5 марта 1936 года родился знаменитый вратарь и телекомментатор Владимир Никитович Маслаченко, - говорится в сообщении. - В составе "Спартака" он провел 220 матчей, становился чемпионом СССР 1962 года, дважды выигрывал Кубок СССР. В составе сборной СССР стал победителем Кубка Европы 1960 года. Сегодня ему исполнилось бы 83 года... Мы помним...

Владимир Маслаченко умер 28 ноября 2010 года. 

Дополнительная информация

https://twitter.com/fcsm_official/status/1102675126271836160

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