"Спартак": "Сегодня Владимиру Маслаченко исполнилось бы 83 года"

В официальном Твиттере "Спартака" опубликовано сообщение, посвященное 83-летию со дня рождения бывшего вратаря команды Владимира Маслаченко.
5 марта 1936 года родился знаменитый вратарь и телекомментатор Владимир Никитович Маслаченко.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 марта 2019 г.
В составе #Спартак’а он провел 220 матчей, становился чемпионом СССР 1962 года, дважды выигрывал Кубок СССР. pic.twitter.com/UbwRzsWSsb
- 5 марта 1936 года родился знаменитый вратарь и телекомментатор Владимир Никитович Маслаченко, - говорится в сообщении. - В составе "Спартака" он провел 220 матчей, становился чемпионом СССР 1962 года, дважды выигрывал Кубок СССР. В составе сборной СССР стал победителем Кубка Европы 1960 года. Сегодня ему исполнилось бы 83 года... Мы помним...
В составе сборной СССР стал победителем Кубка Европы 1960 года.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 марта 2019 г.
Сегодня ему исполнилось бы 83 года... Мы помним...#Спартак #ВладимирМаслаченко #Spartak pic.twitter.com/QZBjNOYOSh
Владимир Маслаченко умер 28 ноября 2010 года.
Дополнительная информация
https://twitter.com/fcsm_official/status/1102675126271836160