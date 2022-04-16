16 апреля в Москве «Спартак» сыграет с «Рубином» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Спартак» — «Рубин». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 18.30.

Красно-белые с 30 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» — 12-й и 25 баллов.

В первом круге 24 июля 2021-го «Спартак» проиграл «Рубину» (0:1) в матче первого тура РПЛ.