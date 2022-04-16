На 8-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Урал» арбитр Виталий Мешков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Эту ошибку он исправил на 11-й минуте после вмешательства видеоассистентов Владимира Москалева и Дмитрия Сафьяна и просмотра видеозаписи на запасном мониторе (основной монитор, судя по всему, неисправен).

«Зенит» — «Урал». Скриншот трансляции.

«Зенит» — «Урал». Скриншот трансляции.

Сначала судья не заметил, что защитник «Урала» Иван Кузьмичев в борьбе за верховую передачу ударил рукой в лицо Ивана Сергеева, и продолжил игру. ВАР провели проверку и предложили арбитру самому убедиться, что были нарушены правила.

«Зенит» — «Урал». Скриншот трансляции.