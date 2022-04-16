Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результат матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Мы бьемся за каждое очко. Мы играли хорошо, а ничья — закономерный результат. Мы играли согласно установке, ребята в принципе всегда ее выполняли. У ЦСКА не было моментов до 88-й минуты, чтобы повести в счете. У нас же было 2-3 хороших моментов. Хорошо, что мы могли на 95-й минуте забить гол и вернуть одно очко. Это дорогого стоит с такой командой как с ЦСКА. Нет, вопросов к судейству не возникло. Турбин хорошо отсудил встречу. И с пенальти момент тоже правильно был решен. Судейская бригада молодцы!» — сказал Газизов «СЭ».

После 25 игр ЦСКА (44 очка) идет третьим в турнирной таблице. «Уфа» (22 очка) занимает 14-е место.